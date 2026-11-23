L’Associazione Grd Faenza Odv (Genitori Ragazzi con Disabilità) compie un nuovo e fondamentale passo nel percorso di emancipazione e inclusione delle persone con disabilità della Romagna Faentina. Sabato 28 novembre 2026, alle 11, si terrà l’inaugurazione ufficiale della nuova sede associativa e dei rinnovati locali de “La Loggetta – Boutique del riuso”, situati in Via XX Settembre 3, a pochi passi da Piazza del Popolo e dal Duomo di Faenza. Il trasferimento dalla storica collocazione di Piazza 2 Giugno a spazi più ampi e centrali rappresenta l’espressione concreta di una visione condivisa: integrare la presenza dei giovani con disabilità nei contesti quotidiani della vita cittadina, trasformando l’accoglienza e l’economia circolare in un’esperienza d’indipendenza reale.