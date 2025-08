Faenza, nuova gestione dello stadio Bruno Neri

Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità le linee di indirizzo per affidare a terzi, mediante gara, lo stadio Bruno Neri.

La precedente concessione era infatti scaduta e con la nuova si intendono apportare alcune modifiche.

Innanzitutto vi sarà l’affidamento ad un unico gestore delle attività sportive del Bruno Neri unificate a quelle del San Rocco, essendo entrambi gli impianti di proprietà comunale.

«Metterli insieme – spiega l’assessora Martina Laghi – crediamo sia più funzionale a ottimizzare l’utilizzo delle strutture da parte delle società calcistiche, ferma restando, per quanto riguarda il Bruno Neri, l’assunzione in capo al Comune della gestione, relativamente al periodo del Palio».

Attualmente lo stadio è assegnato al Faenza Calcio, la storica società sportiva manfreda con la quale, come ha sostenuto il sindaco, «è stato raggiunto un buon equilibrio per quanto riguarda la promiscuità con il Palio».

Un assetto sottolineato anche da Laghi in quanto «al momento non vi sono discussioni in merito, pertanto l’unica grossa novità è l’unificazione al fine di facilitare la diffusione dell’attività sportiva delle società dilettantistiche del territorio, in quanto la sola disponibilità dello stadio comunale non permette lo sviluppo delle attività funzionali alla partecipazione ai vari campionati agonistici. Inoltre la gestione integrata garantisce una maggiore economicità ed efficienza operativa, mediante la razionalizzazione di risorse umane, economiche e logistiche, favorendo una pianificazione coordinata».

Tuttavia avendo lo stadio necessità di grossi interventi di adeguamento (illuminazione, spogliatoi, capienza, tribune, ma non solo) proprio con la nuova gestione sarà possibile affrontare ragionamenti in merito, tanto più che sempre il sindaco ha recentemente aperto spiragli per un Bruno Neri del futuro: «Lasceremo, a chi ci segue nella prossima legislatura, spazi per un progetto milionario».

Questa concessione potrebbe dunque essere un primo passo nella direzione, espressa dal primo cittadino sia al Processo al Palio, sia alla Festa dell’Unità al Circolo Ferrovieri. Un’altra novità della nuova convenzione riguarda il ripristino dell’impianto (manto erboso) dopo le giostre equestri di giugno di cui dovrà farsi carico il nuovo gestore, al quale andranno complessivamente 111.000 euro (iva esclusa), quale corrispettivo annuale riconosciuto dall’Ente.

Dato che il bando sarà pubblico qualora il Faenza Calcio non si aggiudicasse la concessione, avrà comunque diritto all’utilizzo dell’impianto con uno sconto del 50 per cento. La finestra per le giostre del Niballo e prove vanno dal secondo lunedì di maggio al primo lunedì di luglio inoltre l’impianto dovrà essere ceduto gratuitamente per 10 giorni l’anno al Comune per lo svolgimento di iniziative sportive ed extra-sportive.