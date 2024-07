Faenza, nuova caserma dei vigili del fuoco: appalto a luglio, inizio lavori nel 2025

Entro luglio sarà bandito l’appalto per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco. Quindi si procederà ad assegnare i lavori alla ditta vincitrice che dovrà fornire anche un’integrazione al progetto.

Il primo intervento sarà quello di bonifica del terreno e rimozione di eventuali ordigni bellici, ad inizio 2025 si prevede di procedere alla costruzione, la cui durata è fissata a 18 mesi.

La nuova sede del Distaccamento sorgerà su una superficie di 12mila mq, in fregio a via Piero Della Francesca, ma con due sbocchi sulle vie interne Cimabue, che dovrà essere adeguata, e Palmezzano. L’edificio coperto, su due piani, sarà di circa 800 mq.

Il progetto a cura dell’Ufficio Tecnico comunale, guidato da Patrizia Barchi, è stato approvato il 25 giugno e porta la firma dell’architetto Claudio Coveri. Alcuni impianti sono a cura dello studio Tassinari di Ravenna.

I due professionisti del Comune sono intervenuti ieri ad illustrare i dettagli, insieme al sindaco Massimo Isola e al comandante provinciale dei vigili del fuoco, Antonio Petitto. Presenti anche gli assessori Massimo Bosi e Andrea Fabbri. L’opera, su terreni di proprietà comunale, concessi in diritto di superficie al Demanio per 99 anni, è oggetto di un accordo di programma tra il ministero dell’Interno, la Regione, la Provincia di Ravenna e il Comune di Faenza con l’intervento dell’Agenzia del Demanio e l’Unione della Romagna Faentina. Accordo, approvato nel 2021 e sottoscritto in prefettura a Ravenna nel 2022. Rispetto all’accordo, a seguito dell’aumento dei prezzi unitari, il progetto ha richiesto un ulteriore finanziamento di 750.000 euro coperto con risorse del ministero dell’Interno. L’importo complessivo è quindi variato da 3.500.00 a 4.250.000 euro. La parte a carico del Comune è di 700.000 euro, mentre per la restante quota intervengono Stato e Regione. La funzione di committente è svolta dal Comune, che devolve la funzione di appaltante all’Unione.

Al piano terra la caserma ospiterà l’autorimessa con i mezzi in dotazione ad un organico di 32 persone suddiviso in quattro turni h24. Il locale sarà il cuore dell’opera, facilmente raggiungibile da tutti gli altri spazi. I mezzi potranno entrare da una parte e uscire da un’altra. Sempre al piano terra vi sarà la sala operativa, mentre al primo piano sorgerà la zona “residenziale” con le camerate per il riposo, una palestra per il benessere psicofisico (sala isotonica). All’esterno oltre ad un’area verde vi sarà un piazzale e una vasca di laminazione. Per il sindaco Massimo Isola «si concretizza un obiettivo di legislatura, con un progetto funzionale e strategico ai fini del servizio da svolgere, andando nel contempo a liberare uno spazio (ex caserma) in cui sarà ridisegnato l’accesso alla città e al centro storico. Reinventare questo spazio urbanizzato, rendendolo accogliente è la sfida dei prossimi anni». Il comandante Petitto ha sottolineato «il trasferimento dopo 60 anni in un luogo e in una struttura adeguata al passo con i tempi». Per quanto riguarda l’accesso diretto su via Piero Della Francesca, in futuro è prevista una rotatoria.