Faenza, nonostante il daspo, torna al supermercato e molesta i clienti: scatta la denuncia

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Faenza hanno denunciato uno straniero, maggiorenne e regolare sul territorio nazionale, resosi protagonista dell’ennesimo episodio di disturbo alla quiete pubblica. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari, era recentemente tornato in libertà dopo un periodo di detenzione. Proprio a causa della sua condotta recidiva, era stato colpito dalla misura del daspo urbano”, provvedimento che gli imponeva il divieto assoluto di accedere e stazionare nelle aree limitrofe a un noto supermercato della città, luogo dove in passato aveva ripetutamente infastidito la clientela e perpetrato piccoli reati.

Nonostante il divieto, l’uomo, alterato dall’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, si è presentato nuovamente presso l’esercizio commerciale ove ha importunato i presenti. L’allarme è scattato immediatamente grazie alla segnalazione dei dipendenti del supermercato. I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo proprio mentre continuava a molestare i passanti. Condotto in caserma per gli accertamenti di rito, è stato poi denunciato per ubriachezza molesta e sanzionato amministrativamente per la violazione delle prescrizioni del daspo urbano.