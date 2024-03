Faenza, “non mandate via i frati”: parte la raccolta firme

Raccolta firme per non perdere i frati. Un nutrito gruppo di cittadini e fedeli del territorio della parrocchia di San Francesco a Faenza, da mesi, vive con grande preoccupazione la notizia dell’eventuale dipartita da parte dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali dalla parrocchia di San Francesco, prevista il prossimo anno. “La parrocchia di San Francesco - si legge nella nota - oltre a rappresentare un simbolo d’identità culturale per la città e a garantire un’attività pastorale molto costante e partecipata da centinaia di fedeli ogni weekend, unita alla presenza di associazioni fra cui la Caritas e un gruppo scout, rappresenta un presidio sociale, culturale ed educativo molto importante in una zona duramente colpita dalle alluvioni del 2023, che presenta numerosi edifici abbandonati ed è esposta ad un forte rischio di desertificazione urbana.

La raccolta, aperta a tutti i cittadini, inizierà in occasione delle celebrazioni per il Triduo Pasquale, all’esterno della chiesa di San Francesco, nel parco pubblico della piazza, e proseguirà nei giorni successivi in occasione delle messe a San Francesco. Il gruppo di cittadini e fedeli della parrocchia ha coinvolto e sta coinvolgendo alcuni esercenti della zona, che ospiteranno la petizione e permetteranno di sottoscriverla negli orari di apertura, oltre ad altre associazioni faentine che hanno espresso di voler appoggiare la loro battaglia. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori dettagli e informazioni tramite l’email sineglossa1223@gmail.com o tramite il canale WhatsApp a questo link: https://whatsapp.com/channel/0029VaYEmlbBqbr90sVZlR2a.