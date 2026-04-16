Faenza, “non ho il biglietto, e allora?”. Insulta il controllore sul treno e arrivano i Carabinieri, scatta la denuncia

Sale sul treno senza biglietto e insulta il controllore. I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno denunciato in stato di libertà un giovane italiano, disoccupato e con precedenti di polizia, per oltraggio a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì a bordo di un treno regionale. Il giovane, sorpreso dal personale di bordo privo del biglietto, ha reagito al controllo con estrema aggressività, rivolgendo insulti e frasi oltraggiose nei confronti del controllore davanti agli altri passeggeri.

Data la situazione, il controllore ha richiesto tramite il 112, l’intervento dei Carabinieri. I militari, intervenuti tempestivamente in stazione, sono saliti a bordo del treno riuscendo a riportare il giovane alla calma. Le successive operazioni di identificazione e perquisizione personale hanno permesso di rinvenire, occultati tra gli effetti del ragazzo, due grossi coltelli da cucina. Non essendo emerso alcun giustificato motivo per il possesso di tali armi bianche, i militari hanno proceduto al loro sequestro. Dopo aver garantito la regolare ripresa della circolazione ferroviaria, che aveva subito un momentaneo rallentamento, il giovane è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito e denunciato all’Autorità Giudiziaria.