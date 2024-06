Faenza, Niballo 2024: domenica appuntamento allo stadio Neri

E’ tutto pronto per la 67esima edizione del Niballo Palio di Faenza che si disputerà domenica 23 giugno allo Stadio Bruno Neri. Il programma della giornata prevede alle 16 il ritrovo in Piazza del Popolo del Corteo storico composto dai figuranti del Gruppo Municipale e dei cinque Rioni faentini. Alle 16.30 il Corteo si muoverà percorrendo Corso Mazzini fino a raggiungere il campo di gara, lo Stadio Neri. I cavalieri a scendere in campo saranno Marco Diafaldi per il Rione Verde, Luca Innocenzi per il Borgo Durbecco, Matteo Rivola per il Rione Rosso, Matteo Tabanelli per il

Rione Nero, e Gertian Cela per il Rione Giallo.

Il Corteo storico

Il Corteo storico farà successivamente il suo ingresso allo Stadio intorno alle 18 aperto dal Gruppo Municipale e seguito dai figuranti dei cinque Rioni ordinati secondo il piazzamento del Palio del 2023. Prima dell’avvio della Giostra verranno consegnati i premi alla miglior Dama, alla miglior Comparsa rionale e al miglior Araldo. In caso di maltempo il Palio sarà rinviato sabato 29 giugno con partenza dalla Piazza del Popolo alle 17.30.

Prevendite dei biglietti e App segnapunti

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.vivaticket.com e nei loro punti vendita autorizzati e alla biglietteria dello Stadio in queste date e orari: sabato 22 giugno dalle 17.30 alle 19.30 e domenica 23 giugno dalle 10.00 alle 12.00 e nel pomeriggio a partire dalle 15.00. Per seguire l’andamento della Giostra è possibile scaricare gratuitamente l’App Niballo Palio di Faenza dagli store online: un modo facile e veloce per restare sempre aggiornati e scoprire i tempi delle tornate in tempo reale. Scaricata l’ultima versione aggiornata, dal menu Impostazioni sarà possibile scegliere se attivare la versione “live” attraverso cui appariranno in automatico scudi e tempi o se scegliere la modalità standard e appuntare direttamente gli scudi. Lo strumento digitale rappresenta l’alternativa alle schede tornate cartacee - che a partire da quest’anno non saranno disponibili - per rendere le manifestazioni del Niballo ancora più sostenibili, offrendo all’utente anche la possibilità di consultare gli Albi d’oro delle edizioni passate di Palio e Bigorda, il programma 2024, le settimane nei Rioni e tante altre funzionalità. Uno strumento per avere tutte le informazioni sul mese del Niballo a portata di click.