Faenza, nell’appartamento in centro una maxi-serra con 60 piante di marijuana: 39enne arrestato

I carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, supportati dai colleghi della compagnia manfreda, hanno condotto un’operazione antidroga in pieno centro, arrestando un faentino 39enne, per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di droga. Le indagini dei militari hanno rivelato che l’uomo, già coinvolto in precedenti vicende giudiziarie legate allo spaccio di stupefacenti, aveva avviato un fiorente commercio di droga, utilizzando come luogo per coltivare, produrre e stoccare, un appartamento su più livelli, nella sua disponibilità in una palazzina in pieno centro storico.

La scoperta della droga

Dopo un’attenta attività informativa e servizi di discreta osservazione, gli investigatori del Borgo hanno pianificato un blitz per passare all’azione. Entrati nell’abitazione, i militari hanno subito individuato della marijuana già confezionata per la vendita. Successivamente sono state avviate le attività di perquisizione dell’intero immobile, composto da diversi vani su tre livelli.

La serra

Ai piani superiori i militari hanno rinvenuto buste di terriccio, vasi di plastica e bottiglie di fertilizzante, materiale riconducibile all’attività di coltivazione della marijuana, all’ultimo piano, i carabinieri sono giunti in una grande stanza, allestita per la sua interezza, in una serra indoor illuminata da lampade al led ad alto voltaggio, equipaggiata con un sistema di irrigazione e refrigerata da ventilatori, contenente 60 piante di marijuana, di altezza compresa tra i 40 cm e 1 metro.

L’arresto

Oltre le piante già a dimora è stata rinvenuta marijuana già stoccata per un peso complessivo di quasi 8 chili. Tutto lo stupefacente e l’attrezzatura della serra sono stati sequestrati e il 39enne è stato arrestato con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna.