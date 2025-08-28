Faenza, nel weekend la Motor Biker Birrata

FAENZA. Sabato 30 e domenica 31 agosto a Faenza, andrà in scena un weekend dedicato a motori, birra e spettacoli con la quarta edizione del Motor Biker Birrata a La Birreria. Si parte sabato, con l’apertura alle 15 accompagnata dal dj set di Jumbo. Nel pomeriggio sono in programma giochi biker a premi, l’elezione di Miss Majèta Bagnèda, l’esibizione di Lulù Sexy Tele Sparkling Wine, uno scatenato schiuma party e l’estrazione di premi. La serata proseguirà con il concerto della band tributo ai Litfiba e si chiuderà a ritmo di musica con il dj set di Gianni Parrini. Domenica la giornata inizierà alle 9, con la partenza del motogiro e la visita al Museo Simoncelli di Coriano. Dopo il rientro previsto per le 13, i partecipanti potranno pranzare in birreria sulle note della band Sonic Bloom. Il pomeriggio vedrà il ritorno di Jumbo alla console, nuovi giochi biker a premi, il Sexy Bike Wash, aperitivo, spettacolo di burlesque ed estrazioni a sorpresa. Gran finale con il Video DJ Show di Jimmo. Durante la manifestazione saranno presenti stand e ospiti speciali, tra cui Fast Kustom, e sarà disponibile il free camping. Lo spirito dell’evento è racchiuso nel motto: “Vieni in pace o stai a casa”. Per informazioni: Grazia 347 6394294, Angelo 347 9783316, Amos 331 2951702.