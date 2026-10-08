Faenza, nel volante dell’auto nascondeva nove involucri di cocaina: arrestato dalla Polizia

Negli scorsi giorni, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato in flagranza per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio un uomo albanese sorpreso in auto con 9 involucri di cocaina. Il personale del Commissariato di Faenza, aveva proceduto al controllo dell’uomo che si trovava a bordo della propria auto, trovando accuratamente occultati sotto il volante, 9 involucri termosaldati contenenti cocaina, oltre a denaro contante. L’attività di controllo veniva poi estesa anche al domicilio dell’uomo, con esito negativo. Il predetto veniva quindi tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività di contrasto al fenomeno della droga è poi proseguita con ulteriore attività che ha portato alla denuncia di un minorenne. Nello specifico, nel tardo pomeriggio di ieri, una volante del Commissariato si apprestava a controllare un ragazzo che alla vista dei poliziotti tentava la fuga, lasciando cadere a terra un bilancino di precisione. Il giovane veniva inseguito e fermato, successivamente identificato in un giovane italiano, classe 2010. All’approfondimento del controllo è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish di circa 8 grammi, per cui veniva sanzionato amministrativamente per possesso di stupefacente per uso personale.