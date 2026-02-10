Faenza, nasce la “Passatore Academy”

C’è un momento, nel cuore della notte, tra i tornanti della Colla di Casaglia e la discesa verso il traguardo di Faenza, in cui le gambe smettono di essere il motore principale e la mente diventa l’unico timoniere. La 100 km del Passatore non è solo una gara: è un rito di passaggio, una sfida che nel 2025 ha visto oltre 3.000 atleti – di cui un terzo debuttanti – sfidare il limite delle 20 ore. Ma come si prepara un’impresa del genere senza lasciare nulla al caso?
La risposta arriva da un’iniziativa senza precedenti nel panorama internazionale del podismo. Venerdì 20 febbraio, presso il Polo fieristico di Bologna, il mondo dell’ultra maratona celebrerà il debutto della “Passatore Academy”. La cornice scelta è quella della 20ª edizione di “Liberamente”, il Salone del tempo libero e della vita all’aria aperta, che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria aula magna per maratoneti.