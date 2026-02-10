Faenza, nasce la “Passatore Academy”

C’è un momento, nel cuore della notte, tra i tornanti della Colla di Casaglia e la discesa verso il traguardo di Faenza, in cui le gambe smettono di essere il motore principale e la mente diventa l’unico timoniere. La 100 km del Passatore non è solo una gara: è un rito di passaggio, una sfida che nel 2025 ha visto oltre 3.000 atleti – di cui un terzo debuttanti – sfidare il limite delle 20 ore. Ma come si prepara un’impresa del genere senza lasciare nulla al caso? La risposta arriva da un’iniziativa senza precedenti nel panorama internazionale del podismo. Venerdì 20 febbraio, presso il Polo fieristico di Bologna, il mondo dell’ultra maratona celebrerà il debutto della “Passatore Academy”. La cornice scelta è quella della 20ª edizione di “Liberamente”, il Salone del tempo libero e della vita all’aria aperta, che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria aula magna per maratoneti.

Necessità etica e tecnia

L’idea degli organizzatori nasce da una necessità etica e tecnica: trasformare l’entusiasmo dei numeri record in un approccio scientifico e consapevole. Con mille esordienti ogni anno, il rischio di affrontare la “Cento” con approssimazione è alto. L’Academy si pone dunque l’obiettivo di colmare questo vuoto, offrendo una giornata di aggiornamento che rappresenta un’occasione di crescita finora unica. Il progetto non è un semplice seminario, ma un percorso di accompagnamento continuo. L’obiettivo è guidare gli atleti, dai neofiti ai veterani, alla scoperta dell’evoluzione metodologica dell’ultra maratona. Si parlerà di scienza, nutrizione, biomeccanica e gestione psicologica dello sforzo, senza però mai smarrire l’anima, la cultura e quei valori romantici che rendono la Firenze-Faenza la corsa più bella del mondo.

Dieci relatori per cento corsisti

Il valore della formazione sarà garantito dalla presenza di dieci relatori d’eccezione, esperti di fama nazionale che sviscereranno ogni aspetto della preparazione atletica. Per mantenere altissimo il livello didattico e permettere un’interazione diretta con i docenti, l’organizzazione ha scelto di porre un limite rigoroso: solo 100 posti disponibili. Una scelta coraggiosa che privilegia la qualità sulla quantità, proprio come l’allenamento per una ultra maratona richiede precisione più che semplice accumulo di chilometri. La quota di partecipazione è stata fissata a 20 euro, una cifra simbolica che include già il biglietto d’ingresso alla fiera “Liberamente”, facilitando così l’accesso a una giornata di alta formazione.

Come partecipare