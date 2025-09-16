Faenza, muore schiacciato dal trattore

Tragico infortunio sul lavoro ieri in un campo agricolo lungo via Galavina a Sarna, frazione di campagna a metà strada tra i territori dei comuni di Faenza e Brisighella. Un agricoltore si è ribaltato con il suo mezzo mentre stava lavorando in un podere, e c’è rimasto sotto, schiacciato, morendo sul colpo. Fabio Gonelli, 62 anni, purtroppo non ha avuto scampo.

Erano circa le 17,30 di ieri pomeriggio e il fatto è successo non lontano dall’agriturismo Calderino. Per cause ancora da appurare con esattezza, per un errore alla guida, una fatale distrazione o un guasto meccanico oppure ancora un malore improvviso, l’uomo ha perso il controllo del veicolo che stava conducendo, con un rimorchio pieno di casse di frutta, nei pressi dell’argine del fiume Lamone, in un tratto scosceso con una certa pendenza.

Perduto l’assetto, senza più equilibrio, il trattore si è rovesciato, intrappolando l’agricoltore in maniera fatale, con il massiccio peso del mezzo rovesciatosi addosso all’agricoltore, che ne è rimasto ucciso.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati un’ambulanza e l’elimedica fatta decollare dalla centrale di Romagna Soccorso a Ravenna, oltre che i vigili del fuoco del dipartimento di Faenza chiamati a liberare il corpo dell’uomo e a consegnarlo ai sanitari. Per l’agricoltore non c’era comunque più niente da fare, i traumi riportati nell’infortunio gli sono risultati fatali.