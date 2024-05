Faenza, muore investito da un treno, la circolazione sulla linea Bologna-Rimini è tornata regolare alle 14.30

Tragedia nel primissimo pomeriggio di oggi a Faenza, dove una persona è morta investita da un treno nei pressi della stazione. La tragedia si è verificata poco prima delle 13. Sulla linea Bologna-Rimini la circolazione è stata ovviamente rallentata in prossimità di Faenza: sono in corso gli interventi delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. I treni subiranno rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni. Alla stazione di Faenza si sono immediatamente recati i sanitari del 118. Verso le 14.30, Rfi ha annunciato che la situazione è tornata alla normalità: tra i convogli in circolazione, si registrano 3 treni Alta Velocità con rallentamenti fino a 40 minuti, 2 Intercity limitati e 4 Regionali con rallentamenti fino a 40’, uno limitato e uno cancellato. La persona investita ha purtroppo perso la vita a causa di un gesto estremo