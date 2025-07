Faenza, muore investita sulle strisce

Tragico incidente mortale a Faenza. Questa mattina, alle 8, una pattuglia del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina è intervenuta in via Tomaso dal Pozzo, all’altezza del civico 20 e poco dopo l’intersezione con via Cantagalli, per rilevare un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio del Nucleo Infortunistica di via Baliatico, un 22enne alla guida di una Renault Clio, che percorreva la strada con direzione Forlì-Bologna, ha investito una donna, risultata poi essere una 93enne, residente nelle vicinanze, che, secondo quanto accertato dagli agenti, stava attraversando sulle strisce pedonali.

Allertati i soccorsi, sul posto è intervenuto, oltre alla pattuglia della Polizia Locale, anche il personale del 118 che, dopo una prima valutazione, ha richiesto l’eliambulanza. Questa è atterrata sul retro del centro Marconi. L’anziana è stata trasportata in ambulanza fino all’elicottero, che si è poi diretto all’ospedale Bufalini di Cesena. Purtroppo, nonostante l’immediato intervento, la donna è deceduta a causa dei traumi riportati.