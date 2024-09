Faenza, Motor Play: esibizioni, film, tour in collina, eventi serali

Il forte rapporto di Faenza con il mondo del motorsport è sotto gli occhi di tutti grazie alla presenza di realtà che si distinguono in ambito mondiale, basti pensare al patrimonio unico di team quali Gresini (MotoGp) e Rancing Bulls (Formula uno), che insieme al C-Hub, distretto di aziende specializzate nei materiali compositi, forniscono un contributo di primo piano all’identificazione della Motor-Valley.

In tale contesto si inserisce dal 13 al 15 settembre Motor Play 2024 , evento celebrativo della passione per la moto. Nella tre giorni, un parco di quasi 100 ettari (nei terreni del Monte di Pietà) in zona Graziola sarà attrezzato e disponibile per tutti i motociclisti che vogliono divertirsi, migliorare competenze e capacità, sperimentando le diverse discipline del motociclismo.

Si tratta della seconda edizione, organizzata da Zeranta, la società di Iader Giraldi, il faentino noto dakarista che ha mobilitato una folta schiera di aziende e operatori del settore. «Lo scorso anno in due giorni - ha dichiarato Giraldi - abbiamo accolto oltre 600 motociclisti e un pubblico di 4mila persone in eventi giornalieri e serali, numeri che quest’anno contiamo di triplicare in una manifestazione disegnata per intrattenere un pubblico eterogeneo».

Motor Play infatti ha ambizioni anche turistiche, vede coinvolta l’agenzia If (Imola-Faenza), gode del patrocinio del Comune di Faenza, del sostegno di Terre & Motori e dei moto club del territorio.

All’interno del campo attrezzato vi saranno sei aree training, inerenti le discipline enduro, adventuring, trial, scooter, cross, moped. Da qui partirà un anello di road book di circa 20 chilometri che toccherà il Park-04 di Andrea Dovizioso a Monte Coralli.

Sono previste 30 ore di workshop, conferenze e un tour stradale a toccare il passo della Sambuca, la Colla di Casaglia (pit stop gastronomico) e ritorno per la Provinciale Faentina.

Tra gli eventi si segnalano: la gara nazionale di scooter cross, una serata speciale in piazza del Popolo (sabato), dedicata a Fabrizio Meoni con la prima visione del film documentario “In nome del Padre” direttamente dalla Mostra del Cinema di Venezia e presentazione di equipaggi italiani alla Dakar 2025; il primo trofeo Motor Play per moto elettriche off road, un raduno ufficiale delle Honda Cub; l’ esibizione di equipaggi italiani alla Dakar (moto, auto e camion).

Per i biker in arrivo vi è la possibilità del bivacco con la tenda. Un’anteprima serale è prevista il 12 alla Bottega Bastarda di Forlì. Il venerdì sera sarà invece la piadineria “Moscone” a Faenza ad ospitare “Moto Magica”, con strada chiusa, ma aperta a tutti i tipi di moto, dai cinquantini in su e musica dj set a tema.

«La manifestazione – ha commentato il sindaco Massimo Isola – intende valorizzare il nostro grande patrimonio legato ai motori: è recente l’ingresso di Faenza nella Città dei Motori dell’Anci, il network che promuove eventi motoristici».