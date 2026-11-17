Un cittadino serbo di 31 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Faenza al termine di un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri. L’uomo deve rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, possesso di documenti falsi e false attestazioni sulle proprie generalità.

Tutto ha avuto inizio durante un normale controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di Faenza. Fermato per l’identificazione, il trentunenne ha mostrato documenti palesemente contraffatti e, una volta capito di essere stato scoperto, ha aggredito gli operatori per poi scappare a piedi.

Le ricerche sono scattate immediatamente in sinergia con i Carabinieri, che sono riusciti a rintracciarlo poco dopo in una strada vicina. Anche in quel momento l’uomo ha tentato di ingannare i militari fornendo un nome falso, prima di essere definitivamente bloccato. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma.