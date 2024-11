Mondo del palio in lutto per la morte di Vittorio Zama, storico cavaliere, uno dei simboli della tradizione faentina. Zama aveva 85 anni e fu protagonista anche alla Giostra del Saracino, oltre che al Palio del Niballo. Era nato a Faenza il 24 gennaio 1939. Nella sua città ha vinto un Palio storico nel 1969, primo successo del Rione Giallo e nel 1976 con il Rione Bianco (attuale Borgo Durbecco).

Così il Comune di Faenza in una nota: “Oggi il mondo del Palio piange una grande perdita. Vittorio Zama, uno dei massimi esponenti di quella che nel panorama delle rievocazioni storiche era conosciuta in tutta Italia come “la scuola faentina”.

Il Consiglio Direttivo e tutto il popolo di Porta Ponte si stringono con profondo cordoglio ai familiari e agli amici di Vittorio, che per oltre 40 anni è stato il solo ad aver portato il Rione Giallo alla vittoria del Palio ma prima di questo, un grande amico per molti rionali e un grande maestro per molti cavalieri. La sua passione per il mondo dei cavalli e delle giostre storiche, il suo spirito indomito e il suo carattere sempre solare hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto”.