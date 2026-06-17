Faenza, morte del macellaio Domenico Montanari: doppia assoluzione - Gallery

Assolti entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste. È la sentenza emessa oggi per la morte di Domenico Montanari, il titolare dell’Antica Macelleria Bandini. Assoluzione per i due imputati, l’ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli, oggi 57enne, e Daniel Mullaliu, 33enne albanese fratello dell’ex fidanzata del primo. Montanari venne trovato impiccato nel laboratorio di corso Matteotti all’alba del 25 luglio 2019.

Questa mattina l’accusa, il pubblico ministero Angela Scorza, aveva chiesto nuovamente le condanne per entrambi gli imputati (ergastolo per Valgimigli, e 22 anni per Mullaliu) mentre le difese avevano chiesto l’assoluzione, insistendo sull’ipotesi del suicidio.