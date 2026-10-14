Faenza, molesta la barista e tenta di dare un pugno al poliziotto: arrestato

Notte di tensione in un bar di Faenza, dove un giovane di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento degli agenti del Commissariato manfredo è scattato nella notte di martedì 13, a seguito della chiamata al numero di emergenza che segnalava un cliente intento a disturbare e molestare la barista.

L’arrivo tempestivo della volante ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Tuttavia, quando i poliziotti hanno deciso di accompagnare l’uomo in commissariato per i controlli di rito, il giovane ha reagito in modo violento: ha iniziato a dimenarsi, ha spintonato gli agenti e ha cercato di colpirne uno con un pugno. Gli operatori sono riusciti a bloccarlo in sicurezza senza riportare gravi lesioni, facendo scattare le manette. Nella giornata di ieri il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Faenza con permanenza domiciliare notturna.