Faenza, modifiche alla viabilità per la sostituzione di cavi elettrici

FAENZA. Prendono il via giovedì 12 marzo i lavori di manutenzione sulla rete elettrica cittadina programmati da E-Distribuzione. Gli interventi, finalizzati alla sostituzione dei cavi sulle facciate degli edifici, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità in due zone del centro abitato.

La prima fase del cantiere interesserà via Pietro Tomba nella giornata di giovedì, con inizio fissato alle ore 8.00 e termine previsto per le 15.30. I tecnici opereranno nel tratto compreso tra i numeri civici 4 e 28; per consentire lo stazionamento dei mezzi e lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, l’amministrazione ha disposto un’ordinanza di divieto di sosta per l’intera durata dei lavori.

Venerdì 13 marzo le operazioni si sposteranno in via Lapi, seguendo la stessa articolazione oraria, dalle 8.00 alle 15.30. In questo caso il cantiere riguarderà l’area antistante i civici dal 17 al 27. Anche per questo intervento è prevista l’attivazione del divieto di sosta lungo il tratto stradale coinvolto.