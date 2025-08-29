Faenza. Modifiche alla viabilità per il cantiere di via Lapi

I lavori per la nuova rampa e il percorso ciclopedonale nel Parco Bertoni si avvicinano al completamento, con l’obiettivo di rendere operativo questo importante collegamento tra la zona Bassa Italia e il centro storico entro la riapertura scolastica.

Per consentire le operazioni finali - installazione delle strutture in acciaio, posa della segnaletica stradale e manutenzione del marciapiede - sono previste modifiche temporanee alla viabilità nel tratto di via Lapi tra via Mazzanti e via Ballardini.

Le limitazioni saranno attive lunedì 1° settembre dalle 7:00 alle 19:00. Durante questo periodo sarà istituito il divieto di transito per il tratto interessato, eccetto residenti, frontisti e mezzi di soccorso.

L’accesso alla zona sarà garantito attraverso percorsi alternativi. Chi proviene da via Lapi (lato fiume) verso Bologna potrà svoltare solo a sinistra su via Mazzanti-Bettisi-Mezzarisa-Ballardini. Chi arriva da via Ballardini o via Argnani in direzione Bologna potrà svoltare solo a sinistra su via Lapi verso il semaforo di Porta Montanara, o proseguire su via Argnani-viale Trento.

Per chi proviene da via Batticuccolo, via Argnani o via Ballardini e si dirige verso Forlì, sarà possibile svoltare alla rotonda su via Mezzarisa-Bettisi-Mazzanti e via Lapi (con obbligo di svolta a destra), oppure utilizzare via Ballardini-via Renaccio o viale Trento.

La segnaletica temporanea e le transenne saranno posizionate da sabato 30 agosto.

La struttura e il percorso, che saranno successivamente inaugurati ufficialmente e intitolati ad Ada Rossi, saranno fruibili prima dell’inizio delle scuole per evitare ulteriori disagi in una zona duramente colpita dalle alluvioni.