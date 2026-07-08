Faenza, modifiche alla viabilità e nuovo divieto di sosta per lavori

FAENZA. Da domani, giovedì 9 luglio, e fino al termine degli interventi, la viabilità subirà delle variazioni per lavori di manutenzione stradale sul marciapiede situato tra piazza Dante e corso Garibaldi. I provvedimenti saranno in vigore nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18.

Nello specifico, viene istituito il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata. L’impresa esecutrice si occuperà di consentire o indicare a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere le proprie destinazioni, in base allo stato di avanzamento del cantiere.