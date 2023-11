Misterioso incendio nella notte, verso l’1.30: a fuoco un camper in via Portisano, nei pressi di un condominio di case popolari dell’Acer. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Un altro incendio si è verificato poco prima, verso mezzanotte e mezza, in viale Risorgimento: è andato in fiamme un furgone. Intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno spento il rogo.