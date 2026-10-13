Faenza, minorenne denunciato per spaccio nei pressi della scuola

A Faenza prosegue l’impegno della Polizia di Stato nel progetto “Scuole sicure”. Il personale della Polizia di Stato, sia in divisa che in borghese, effettua regolarmente monitoraggi e controlli mirati nei pressi dei plessi scolastici, delle fermate dei mezzi pubblici e dei principali luoghi di aggregazione giovanile. Nella giornata di ieri, lunedì 12 ottobre, l’attività è stata svolta a cura del Commissariato di Faenza che, nelle prime ore della mattina, ha controllato nei pressi di un istituto scolastico uno studente minorenne che è stato trovato in possesso di hashish, con 6 dosi occultate all’interno di un pacchetto di sigarette. Nei suoi confronti si è proceduto pertanto a denuncia per il reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.