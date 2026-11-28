Ieri, venerdì 27 novembre, gli agenti del Commissariato di Faenza hanno tratto in arresto un giovane italiano di 24 anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.
Il provvedimento è scattato nel pomeriggio di ieri, quando i familiari del 24enne hanno deciso di formalizzare la denuncia. Ormai esasperati, hanno ricostruito una situazione ritenuta di particolare gravità e protrattasi nel tempo, segnata da episodi ripetuti di violenza, atti di intimidazione, minacce e continue richieste di denaro.