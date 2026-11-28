Ieri, venerdì 27 novembre, gli agenti del Commissariato di Faenza hanno tratto in arresto un giovane italiano di 24 anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è scattato nel pomeriggio di ieri, quando i familiari del 24enne hanno deciso di formalizzare la denuncia. Ormai esasperati, hanno ricostruito una situazione ritenuta di particolare gravità e protrattasi nel tempo, segnata da episodi ripetuti di violenza, atti di intimidazione, minacce e continue richieste di denaro.

I precedenti episodi e il clima di paura in casa

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il Commissariato di Faenza era già intervenuto in passato per episodi riconducibili allo stesso contesto. In un’occasione la richiesta d’aiuto era arrivata dai genitori dopo che il giovane aveva dato in escandescenze perché non aveva gradito il pasto preparato dalla madre. In un altro episodio il 24enne si era presentato sotto casa della sorella, pretendendo di entrare e rivolgendo insulti e minacce. Risale invece a circa un anno fa l’aggressione più grave sul piano fisico ai danni del padre, colpito alla testa con una bottigliata e medicato con una prognosi di 21 giorni.

Le minacce su WhatsApp e l’arresto in flagranza differita