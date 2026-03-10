Faenza, migliaia di carte di identità da sostituire entro agosto, aperture straordinarie dell’anagrafe

FAENZA. In vista della dismissione definitiva della carta d’identità cartacea prevista per il 3 agosto 2026, il Comune di Faenza attiva alcune aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe dedicate

esclusivamente alla sostituzione dei documenti cartacei con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Il Ministero dell’Interno ha stabilito che tutte le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno di essere valide entro tale data, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Nel territorio dell’Unione della Romagna Faentina risultano ancora numerosi documenti cartacei in

circolazione. A Faenza sono 4.606, tra documenti scaduti e non ancora scaduti; di questi 2.811 riportano una scadenza successiva al 3 agosto 2026 e dovranno quindi essere comunque sostituiti entro il termine stabilito. Negli altri Comuni i dati confermano una presenza significativa: 1.165 a Brisighella, 1.096 a Castel Bolognese, 863 a Riolo Terme, 574 a Solarolo e 381 a Casola

Valsenio.

Per agevolare i cittadini che devono effettuare la sostituzione, lo sportello anagrafe effettuerà le seguenti aperture straordinarie, dedicate esclusivamente alla sostituzione delle carte d’identità cartacee:

Venerdì 20 marzo 2026

14.30 – 17.30

Sabato 21 marzo 2026

8.30 – 12.30

14.30 – 17.30

Domenica 22 marzo 2026

8.30 – 12.30

Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento telefonando al numero 0546-691625 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

L’invito ai cittadini è quello di attivarsi per tempo, così da evitare disagi dovuti all’aumento delle richieste nei mesi immediatamente precedenti alla scadenza.