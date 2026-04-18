Faenza, Michele Morandi è il nuovo vescovo

Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana monsignor Michele Morandi. Nato nel 1976, originario di Alfonsine, monsignor Morandi è stato ordinato presbitero il 18 ottobre 2003 e dal 2016 fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di Vicario generale della stessa Diocesi. Dal 2015 è rettore del Seminario diocesano Pio XII.

A dare l’annuncio è stato il vescovo, Mario Toso, che ha convocato nella giornata di oggi, sabato 18 aprile, la comunità diocesana in Cattedrale a Faenza. La data dell’ordinazione episcopale di monsignor Morandi è fissata per domenica 12 luglio alle ore 17, in Cattedrale. In attesa dell’ordinazione, il Vescovo Mario continuerà nei prossimi mesi il suo servizio per la Chiesa di Faenza-Modigliana nel nuovo ruolo di Amministratore apostolico.