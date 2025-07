Faenza, Mic: un ricco programma per l’estate tra visite guidate, concerti e aperitivi

Sono tantissimi gli eventi che animano le serate del Museo internazionale delle ceramiche.

Ogni martedì, fino al 22 luglio, alle ore 18, continuano le visite guidate aperitivo alla mostra del 63° Premio Faenza, la più importante Biennale internazionale di arte ceramica contemporanea in corso fino al 30 novembre.

Oltre cento artisti da tutto il mondo, selezionati da una giuria internazionale, riflettono con sculture e installazioni il sentire contemporaneo con riflessioni sull’ambiente, sulla società, sul rapporto con la natura e il cibo. Un’occasione unica per avere uno specchio dell’arte contemporanea che ha scelto la ceramica come mezzo di espressione.

Il 16 luglio, alle 18, è in calendario una visita guidata speciale per conoscere le nuove acquisizioni del Mic, un percorso che inizia con “Il piede” di Luigi Mainolfi, l’ultima opera entrata a fare parte della collezione permanente grazie al Pac 2024 (Piano per l’arte contemporanea, promosso dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura, per poi passare alla nuova sezione, recentemente inaugurata, dedicata alla scultura del XXI secolo che espone gli ultimi lavori donati al Mic dagli artisti che hanno partecipato al Premio Faenza dal 2000 in avanti, oltre ai vincitori delle varie edizioni del Piano per l’arte contemporanea del ministero della Cultura, con uno sguardo che vuole far risaltare il dialogo tra poetiche e materie, e tra generazioni. Da Nero a Wei Bao, da Yves Malfiet a Sissi, da Salvatore Arancio a Paivi Rintaniemi, da Bertozzi&Casoni a Kathy Ruttemberg.

Le visite cominciano alle ore 18 e sono gratuite, incluse nel prezzo del biglietto.

Continuano poi ogni mercoledì (ore 21) i concerti di musica colta nel nostro cortile curati da Donato D’Antonio in collaborazione con la scuola di musica Sarti di Faenza e ogni giovedì gli AperiGene (19.30) le interviste di Gene Gnocchi a grossi personaggi del mondo dello spettacolo.

Il Mic di Faenza è in viale Baccarini 19, aperto dal martedì alla domenica ore 10-19. Info e prenotazioni: 0546 697311, info@micfaenza.org, www.micfaenza.org