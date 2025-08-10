Faenza, Mic: nuovi allestimenti, sezioni ed esposizioni di artisti

Il Mic per tutto il mese di agosto rimane aperto al pubblico con orario continuato, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19, con chiusura solo il 15 agosto. Con un unico biglietto è possibile visitare la collezione permanente e le mostre temporanee.

Continua fino al 30 novembre la mostra del 63° Premio Faenza, la più importante Biennale internazionale di arte eramica contemporanea. Oltre cento artisti da tutto il mondo, selezionati da una giuria internazionale, riflettono con sculture e installazioni il sentire contemporaneo con riflessioni sull’ambiente, sulla società, sul rapporto con la natura e il cibo.

Prorogata fino al 14 settembre la mostra di Germano Sartelli “Alfabeti di terra”, allestita nella Project Room e dedicata a un piccolo ciclo di lavori realizzati con la terracotta. Sartelli ha impiegato diversi materiali umili, inconsueti nella pratica artistica, riciclati e riutilizzati in modalità inaspettate, con un profondo sentire nei confronti della natura e delle piccole cose. Ragnatele, foglie, terra, lamiere arrugginite e intagliate, vetri infranti, cicche di sigarette, garze, tronchi d’albero, carte sono le protagoniste di un’attenta riflessione e di una poesia uniche, legate alle tematiche poveriste e precorritrici delle attuali riflessioni ambientaliste. Le opere in mostra a Faenza sono scelte con l’Archivio Sartelli, che nel 2024 ha inaugurato, a dieci anni dalla scomparsa, la Casa Museo Laboratorio sulle colline imolesi, suo luogo di vita, oggi inclusa nell’elenco delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia- Romagna”.

Freschi di allestimento nel percorso del Mic sono visitabili anche due nuove sezioni: quella dedicata al Art Nouveau e Dèco e quella alla Ceramica del XXI secolo.

La sezione Art Nouveau e Dèco è divisa in quattordici importanti aeree tematiche – che vanno dalla riscoperta delle linee sinuose della natura e della figura femminile dell’Art Nouveau, al gusto per la linea stilizzata e l’esotismo del Déco, alla nascita delle Grandi Esposizioni e delle Biennali di Monza, passando dal Futurismo e dal Cenacolo Baccariniano, alternando grandi manifatture e scultori europei a quelli italiani e faentini.

Nella sala del XXI secolo sono esposti alcuni degli artisti premiati al Premio Faenza (dalla 58^ edizione in avanti) e i vincitori delle varie edizioni del Pac (Piano per l’arte contemporanea) del ministero della Cultura, con uno sguardo che vuole far risaltare il dialogo tra poetiche e materie, e tra generazioni. Da Nero a Wei Bao, da Yves Malfiet a Sissi, da Salvatore Arancio a Paivi Rintaniemi, da Bertozzi&Casoni a Kathy Ruttemberg: autori che hanno espresso con attenzione una riflessione sulla materia da un punto di vista pittorico, critico, plastico, iperrealista.