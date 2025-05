Faenza, “mettere in sicurezza il Marzeno e il Lamone”: oltre 10mila firme raccolte dagli “alluvionati arrabbiati”

Oltre 10mila firme raccolte per la messa in sicurezza del Marzeno e del Lamone. Lo annuncia il Comitato Borgo alluvionato, promotore, con l’adesione, di altri comitati alluvionati faentini e romagnoli, di una petizione per sollecitare la realizzazione delle opere di pubblica sicurezza per tutti i comuni situati nel bacino dei fiumi Marzeno e Lamone. Vengono chieste le casse di espansione, aree allagabili e un costante monitoraggio con manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi. “Ringraziamo i cittadini - si legge in una nota - che hanno firmato e i gestori dei supermercati e delle sagre che hanno ospitato i banchetti con le inconfondibili magliette gialle degli “alluvionati arrabbiati”. Oltre diecimila testimonianze di affetto e di speranza che davvero ci sia un cambio di marcia nella velocità di realizzazione delle opere necessarie”.