Faenza, “Memorial Drei”: premiazione e consegna del trofeo

L’undicesima edizione del “Memorial Francesco Drei”, gara promozionale di slalom gigante organizzata dall’Uoei Faenza Sci Club, una sorta di campionato cittadino per alunni delle scuole medie inferiori del Distretto scolastico di Faenza, svoltasi in febbraio sulle nevi dell’Appennino a Corno alle Scale, si è conclusa con la premiazione ufficiale. La cerimonia di consegna del trofeo è avvenuta nel teatro dell’istituto “Cerini”, vincitore con i suoi giovani studenti sciatori della competizione, davanti alla scuola “Europa” e alla “Matteucci”. I migliori tempi individuali femminile e maschile sono stati di Aurora Bezzi (Cerini) e Giulio Spada (Cerini).

L’assessora allo sport del Comune Faenza Martina Laghi e Mirella Venturi, moglie del compianto socio Francesco Drei, hanno consegnato a Daniele Gringeri, dirigente scolastico del “Cerini”, il trofeo creato dal noto artista Goffredo Gaeta.

Presenti alla cerimonia il vicepresidente vicario dell’Uoei Giuseppe Sangiorgi, il segretario Stefano Montanari, e i dirigenti del sodalizio Anna Maria Vignoli, Luisa Fiumana e Marco Piazza, coordinatore dello Junior Ski Team.

Martina Laghi ha evidenziato come l’evento sia «un esempio di buon funzionamento della rete territoriale tra istituzioni, scuole e associazionismo» e l’importanza dell’obiettivo di «allargare sempre più la presenza dello sport nelle attività didattiche».

Gringeri ha ringraziato l’assessorato allo sport e l’associazione Uoei, che organizza la manifestazione e «rende possibile una bella esperienza assieme sportiva ed educativa per i ragazzi».

Sangiorgi ha ricordato il ruolo dell’Uoei, associazione fondata nel 1912, «nello sviluppo della cultura della montagna e dei valori che sono collegati e da trasmettere alle nuove generazioni».

Assieme agli studenti protagonisti della conquista del trofeo, erano presenti i docenti Ilaria Casadio, Michele Visani, Tiziana Franzoni, Alberto Bassetti e Piero Berardi, mentre per l’Uoei hanno partecipato i soci Anna Neri, Daniela Piazza, Anna Rossi e Michele Zappi, fotografo.