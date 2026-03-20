Faenza, maxi-rissa nel locale la notte di San Valentino: per 8 giovani daspo da uno a tre anni

Il Questore di Ravenna ha emesso il provvedimento di divieto di accesso e stazionamento nelle vicinanze di un locale pubblico e dei limitrofi esercizi interessati dalla movida notturna faentina nei confronti di otto giovani maggiorenni (il cosiddetto Daspo Willy), in quanto denunciati a piede libero in concorso tra loro nei giorni scorsi dalla Compagnia Carabinieri di Faenza per lesioni personali aggravate e violenza privata.

In particolare, la notte del 14 febbraio scorso, presso un locale da ballo era scoppiato un tafferuglio che ha visto coinvolti diversi giovani della zona, in relazione al quale un ragazzo aveva riportato serie lesioni al volto; l’esito delle indagini hanno portato all’identificazione dei presunti partecipanti all’episodio, ai quali è stato applicato il divieto summenzionato la cui durata è stata modulata a seconda della valutata pericolosità dei medesimi, da uno a tre anni.