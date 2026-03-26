Faenza, maxi controlli: chiuso negozio con merce scaduta

FAENZA. Maxi operazione di controllo del territorio a Faenza, dove il personale del Commissariato di P.S., in collaborazione con Polizia Locale, Ausl e Ispettorato del Lavoro, ha setacciato il centro e le periferie. Il bilancio parla di un esercizio commerciale chiuso per gravi irregolarità, due uomini finiti in manette e un minorenne deferito alla Procura.

Giro di vite sulle attività commerciali

L’attenzione degli agenti si è concentrata innanzitutto sugli esercizi di prodotti alimentari etnici nel cuore della città. In un negozio gestito da un cittadino del Bangladesh, le autorità hanno rinvenuto una ingente quantità di merce scaduta, immediatamente posta sotto sequestro amministrativo. Oltre ai rischi per la salute, sono emerse critiche carenze nella sicurezza sul lavoro: l’attività è stata sospesa con chiusura immediata e al titolare è stata inflitta una sanzione di 5.500 euro.

Sul fronte del contrasto alla criminalità, la Polizia ha messo a segno due importanti arresti:

Ordine di cattura: In pieno centro è stato rintracciato un italiano di 41 anni che deve scontare una pena residua di 3 anni e 9 mesi per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ravenna.

Durante i controlli ai soggetti sottoposti a misure cautelari, un faentino di 54 anni è risultato assente dalla propria abitazione. Rintracciato poco dopo in città, è stato arrestato per evasione e trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Nel pomeriggio di ieri, le Volanti sono intervenute in un esercizio pubblico della periferia dove un diciassettenne è stato sorpreso dopo aver rubato capi d’abbigliamento per un valore di circa 300 euro. Il giovane, trovato in possesso di una tronchesina e di una piccola dose di hashish, è stato denunciato al Tribunale per i minorenni.

Sempre in ambito stupefacenti, i controlli si sono estesi al Parco Mita, dove un 43 di origine nigeriana è stato trovato in possesso di droga. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo segnalato alla Prefettura di Ravenna.

Il Commissariato di Faenza ha confermato che i controlli amministrativi e di sicurezza urbana proseguiranno regolarmente per prevenire dinamiche di illegalità e garantire la tutela dei cittadini.