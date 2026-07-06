Faenza, Marco Casalini confermato presidente di Terremerse

È stato reso noto il nuovo Consiglio di Amministrazione di Terremerse per il triennio 2026-2029. A seguito dell’assemblea generale dei soci, che ha approvato il Bilancio 2025 confermando il positivo andamento economico della Cooperativa (fatturato in crescita che ha raggiunto i 325 milioni di euro e volume d’affari consolidato del Gruppo oltre i 336 milioni), si è insediato il nuovo C.d.A. Confermato la fiducia al presidente Marco Casalini e alla squadra che negli ultimi anni ha accompagnato la crescita della Cooperativa, affiancando alle competenze consolidate l’ingresso di quattro nuovi Consiglieri. Confermati anche i vice presidenti: Alessandro Tedaldi di Anita, Daniele Placci di Faenza e Giovanni Giambi in rappresentanza della C.A.B. Agrisfera di Sant’Alberto.

L’elenco completo di tutti i membri del nuovo cda di Terremerse (in ordine alfabetico): Gianluca Amadori di San Pietro in Vincoli, Riccardo Biondini in rappresentanza di AGCI/Terratech di San Bartolo di Ravenna (nuovo Consigliere), Roberto Brui di Longastrino, Marco Casalini di Faenza (Presidente), Giuseppe Ciani in rappresentanza della C.A.B. Giulio Bellini di Filo d’Argenta, Marco D’Onofrio in rappresentanza della Coop San Leone di Fondi, Andrea Gamberini di Faenza (nuovo Consigliere), Giovanni Giambi in rappresentanza della C.A.B. Agrisfera di Sant’Alberto (vice presidente), Andrea Graziani di Conventello, Mirco Meluzzi di Rimini (nuovo Consigliere), Daniele Placci di Faenza (vice presidente), Daniele Plazzi di Villanova di Bagnacavallo, Gianni Raffoni di Ducenta, Samuele Ravaioli di Madonna dell’Albero, Alessandro Tedaldi di Anita di Argenta (vice presidente), Roberto Tonnini di Filo di Alfonsine e Fabio Zannoni in rappresentanza della C.A.B. Massari di Conselice (nuovo Consigliere).

Marco Casalini, classe 1972, è al suo sesto mandato consecutivo. «I risultati raggiunti da Terremerse sono il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto amministratori, soci, dipendenti e collaboratori, uniti dall’obiettivo comune di rafforzare la Cooperativa e creare valore per le imprese agricole dei diversi territori sui quali siamo presenti a livello nazionale. La continuità rappresentata da questo nuovo Consiglio di Amministrazione, insieme all’ingresso di nuove professionalità ed energie, ci consentirà di proseguire nel percorso di crescita, innovazione e sviluppo intrapreso negli ultimi anni. A nome dell’intero Consiglio desidero, inoltre, esprimere un sincero ringraziamento ai Consiglieri uscenti Lino Bacchilega della C.A.B. Ter.RA. di Piangipane, Lorenzo Falcioni di Rimini e Andrea Ridolfi in rappresentanza di AGCI per il contributo messo a disposizione della Cooperativa nel corso del loro mandato. A titolo personale ringrazio ovviamente il nuovo C.d.A. per la rinnovata fiducia che mi è stata accordata. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire competitività, servizi e opportunità ai nostri soci, valorizzando il ruolo della cooperazione come strumento di sviluppo economico e sociale per le nostre comunità».