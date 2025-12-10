Faenza, Manfrediana: in esposizione tesori e documenti della storia della letteratura per l’infanzia

Sabato mattina, alle 11, nella Sala del Settecento della Biblioteca Manfrediana di Faenza, verrà inaugurata la mostra “Nel nostro piccolo. Da Esopo a Nonni, libri per ragazzi dai fondi storici della Biblioteca Manfrediana”.
L’esposizione presenterà al pubblico libri che spaziano dal XVI secolo — con l’esemplare “Esopus constructus moralizatus et hystoriatus ad vtilitatem discipulorum” (1517) — fino alla prima metà del XX secolo, con “Rabbit Hill” (1944). Tra i volumi in mostra figurano racconti classici, come le favole e le fiabe di Esopo, Fedro, La Fontaine e Perrault, opere di autori celebri quali Collodi ed Emilio Salgari, nonché edizioni illustrate da grandi artisti come Brunelleschi e Mussino. Saranno inoltre esposti rari esemplari, prime edizioni e curiosità di particolare interesse.