Faenza, Manfrediana: in esposizione tesori e documenti della storia della letteratura per l’infanzia

Sabato mattina, alle 11, nella Sala del Settecento della Biblioteca Manfrediana di Faenza, verrà inaugurata la mostra “Nel nostro piccolo. Da Esopo a Nonni, libri per ragazzi dai fondi storici della Biblioteca Manfrediana”. L’esposizione presenterà al pubblico libri che spaziano dal XVI secolo — con l’esemplare “Esopus constructus moralizatus et hystoriatus ad vtilitatem discipulorum” (1517) — fino alla prima metà del XX secolo, con “Rabbit Hill” (1944). Tra i volumi in mostra figurano racconti classici, come le favole e le fiabe di Esopo, Fedro, La Fontaine e Perrault, opere di autori celebri quali Collodi ed Emilio Salgari, nonché edizioni illustrate da grandi artisti come Brunelleschi e Mussino. Saranno inoltre esposti rari esemplari, prime edizioni e curiosità di particolare interesse.

Gli scaffali dei fondi storici

L’iniziativa non intende proporre una storia dell’illustrazione, ma nasce dal continuo lavoro di catalogazione svolto dal personale della biblioteca tra gli scaffali dei fondi storici — in particolare le raccolte Zauli Naldi, Corbara, Donazione Città di Portland, Scardovi, Biondi, Casadio Strozzi — e dell’Emeroteca storica.

Storia della letteratura

I fondi storici della Biblioteca Manfrediana conservano numerosi libri per ragazzi, testimonianze di una letteratura spesso, a torto, considerata minore o dimenticata. Al contrario, come evidenzia questa mostra, si tratta di importanti documenti della storia della letteratura per l’infanzia e dell’illustrazione. Le edizioni rare — alcune uniche, presenti solo nella biblioteca faentina — i testi in lingua straniera, i volumi illustrati da artisti e le diverse tecniche di stampa, come xilografie e litografie, riflettono il gusto, il livello culturale e l’apertura cosmopolita di chi li ha acquistati, conservati e infine donati alla città di Faenza. Il lavoro di conservazione dei fondi diventa così anche un’occasione di valorizzazione delle raccolte e di memoria delle personalità che le hanno donate.

Omaggio a Nonni