Faenza, Made in Italy: inaugurata la mostra mercato

A Faenza ha inaugurato oggi, sabato 6 settembre, l’edizione 2025 di Made in Italy, la manifestazione che trasforma il centro della città nella capitale della ceramica italiana. L’evento, organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con l’Ente Ceramica Faenza, vede la partecipazione di 120 ceramisti da tutta Italia, di cui 25 sono botteghe faentine. Gli stand, che espongono un’ampia varietà di creazioni che spaziano dall’arte pura al design, dai gioielli agli strumenti musicali, sono allestiti in Piazza del Popolo e in Piazza Martiri della Libertà.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Massimo Isola, l’assessora regionale alla Cultura e Paesaggio Gessica Allegni, la parlamentare europea Elisabetta Gualmini (presidente del Forum europeo della ceramica), e i rappresentanti dell’Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC) con la direttrice Nadia Carboni.

Nel suo intervento, il sindaco Massimo Isola ha sottolineato come la manifestazione “stia costruendo la propria identità” e si stia sempre più avvicinando all’idea di un evento che unisca il meglio della produzione artigianale e artistica italiana. “La ceramica è molto porosa rispetto alle culture territoriali”, ha detto Isola, evidenziando come l’evento voglia mettere in luce le “differenze, i linguaggi, i colori, le sensibilità” dei vari territori italiani, creando un’identità nazionale che possa generare opportunità di sviluppo economico.

Domenica 7 settembre, la mostra-mercato sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 20.00.