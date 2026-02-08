Faenza, lutto per l’ex tennista e presidente Atp Andrea Gaudenzi che piange la scomparsa della madre

FAENZA. Lutto in casa di Andrea Gaudenzi, presidente dell’Associazione Tennisti Professionisti, per la scomparsa della madre Lella Bubani. La notizia è stata diffusa dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, sul sito dell federazione: «A nome di tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel, esprime il proprio profondo cordoglio. In questo momento di grande dolore personale, la Federazione si stringe con sincera partecipazione attorno ad Andrea, condividendone il lutto e rinnovando sentimenti di profonda vicinanza, affetto e stima».