Faenza, lutto per l’ex tennista e presidente Atp Andrea Gaudenzi che piange la scomparsa della madre

Faenza
  • 08 febbraio 2026
Una vecchia foto di Andrea Gaudenzi con la madre
Una vecchia foto di Andrea Gaudenzi con la madre

FAENZA. Lutto in casa di Andrea Gaudenzi, presidente dell’Associazione Tennisti Professionisti, per la scomparsa della madre Lella Bubani. La notizia è stata diffusa dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, sul sito dell federazione: «A nome di tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel, esprime il proprio profondo cordoglio. In questo momento di grande dolore personale, la Federazione si stringe con sincera partecipazione attorno ad Andrea, condividendone il lutto e rinnovando sentimenti di profonda vicinanza, affetto e stima».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui