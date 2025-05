Faenza, Luisa Quadalti Senzani nominata Cavaliere del Lavoro da Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Cavaliere del Lavoro Luisa Quadalti Senzani, che guida la faentina Senzani Brevetti, specializzata nel packaging. Il cavalierato è il riconoscimento che premia chi si è distinto nel mondo del lavoro, in particolare per spirito di iniziativa, coraggio e intelligenza imprenditoriale. Luisa Quadalti Senzani, guida la Senzani brevetti, azienda di packaging fondata dal nonno Iro nel 1953 è che è diventata un punto di riferimento per un settore molto vocato all’internazionalizzazione. L’azienda è stata colpita dall’alluvione del 2023 che ha sommerso Faenza e si è impegnata fin dai primi momenti dell’emergenza per sostenere l’attività della protezione civile.