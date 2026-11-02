Faenza, liti e frequentazioni pericolose al bar: scattano i sigilli per una settimana

Chiusura temporanea per un bar del territorio manfredo, dove il Questore della provincia di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza per sette giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. La notifica del decreto e l’apposizione dei sigilli sono state eseguite dagli agenti del Commissariato di Faenza, a conclusione dell’istruttoria curata dalla Divisione di Polizia Amministrativa e scaturita dalle segnalazioni di Polizia e Carabinieri.

I reiterati controlli svolti nei mesi scorsi hanno infatti accertato che il locale era diventato un punto di ritrovo abituale per soggetti con pregiudizi di polizia e penali. A ciò si sono aggiunti diversi episodi di lite e disordini scoppiati sia dentro l’esercizio sia nelle sue immediate adiacenze, che hanno richiesto più volte l’intervento delle pattuglie. Il provvedimento, che ha una funzione preventiva e dissuasiva, punta a interrompere la situazione di degrado e a restituire tranquillità e sicurezza all’area.