Faenza, le condanne si accumulano: donna 30enne finisce in carcere

La Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto una donna marocchina destinataria di ordine di carcerazione. Gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, hanno rintracciato la trentenne destinataria di un ordine di carcerazione emesso a seguito della revoca dell’affidamento in prova. La revoca del regime premiale è stata stabilita dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna dopo che nei confronti della donna sono sopravvenute ulteriori condanne incompatibili con l’affidamento in prova; condanne emesse per reati contro il patrimonio. Al termine degli atti di rito, la donna è stata associata presso la Casa Circondariale di Forlì.