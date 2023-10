Faenza, le cantine in piazza: degustazioni e spettacoli

La piazza del Popolo farà da cornice sabato a “Faenza in un bicchiere” evento promosso e organizzato dal consorzio “Faenza c’entro” dedicato all’enoturismo giunto alla seconda edizione.

Nata nell’ambito dei “Martedì d’estate”, la kermesse di degustazioni e intrattenimenti si è ritagliata una data tutta sua, inserita nel mese di ottobre che proprio con il vino si caratterizza.

A partire dalle 17.30 fino alle 23 saranno ben 21 le postazioni di altrettante cantine del territorio, selezionate non solo nel Faentino ma anche da Bertinoro, Fusignano, Forlì, Modigliana, Russi. Un centinaio le etichette in rassegna e ben quattro i punti ristoro spalmati sulla piazza in accompagnamento alle bevute e allestiti in collaborazione con tre esercizi commerciali del centro storico (Bistrò Rossini, Voglia di Pizza, Pasticceria Gelateria Centrale), oltre all’azienda agricola Pattuelli di Villanova di Bagnacavallo.

Il format si distingue per la creazione di un vero e proprio percorso di degustazioni con fermate alle “stazioni” sotto i portici.

Per assaggiare i vini delle cantine sarà necessario acquistare alla cassa centrale il kit degustazione a dieci euro che comprende il calice, la taschina e cinque ticket da spendere nelle cantine. Sarà possibile scegliere cinque vini in cinque differenti postazioni, ma non tutti i vini valgono un singolo ticket, dipende dalla qualità, perciò si potranno acquistare più kit e accumulare i tiket.

«La novità del 2023 – ha spiegato Natascia Zoli, coordinatrice dell’evento – saranno i tavoli e le sedute che faciliteranno la socialità». E sarà possibile assitere anche a spettacoli di strada musicali e di giocoleria.

Per il vice sindaco Andrea Fabbri «“Faenza in un bicchiere” contribuisce a portare vivacità nel centro storico e a mettere insieme il commercio cittadino con quello della campagna in reciproca intesa. In questa fase di ripresa è inoltre importante il messaggio di sollievo dai disastri dell’alluvione che si vuole dare ai faentini, per ritrovare voglia di stare insieme».

Queste le cantine coinvolte: Azienda Agricola Guido Baccarini (Tebano Faenza); Zinzani Vini (Faenza); Terra e Sale (Brisighella); Cantina Casadio (Brisighella); Azienda agricola Graziani Roberto Podere Torre Mazzolano (Solarolo); Vespignano (Brisighella); Lu.Va. (Modigliana); Costa Archi (Castel Bolognese); Trerè (Faenza); Tenuta La Viola (Bertinoro); Fattoria Zerbina (Marzeno); Tenuta Nasano (Riolo Terme); Randi Vini (Fusignano); Cantina Tibè (Riolo Terme); Tenuta Uccellina (Russi); Relais Mevigo (Casola Valsenio); Gallegati (Faenza); Cà Di Sopra (Marzeno Faenza); Poderi Morini (Villanova di Forlì); Associazione per La Torre di Oriolo (Faenza); Villa Liverzano (Brisighella).