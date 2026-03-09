Faenza, lavori stradali: al via gli interventi in centro storico

Faenza
  • 09 marzo 2026
Faenza, lavori stradali: al via gli interventi in centro storico

Il piano di riqualificazione del manto stradale nel comune di Faenza prosegue con una nuova serie di interventi programmati nel centro storico.

L’area interessata dai lavori, in due fasi distinte, è il quadrante adiacente a corso Saffi, una delle zone che hanno subito i danni maggiori durante le alluvioni del maggio 2023.

Il cantiere aprirà nella giornata di oggi in via Anconetano. Per consentire l’esecuzione delle opere nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18, fino a mercoledì sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, attivo 24 ore su 24, nel tratto compreso tra via Giangrandi e corso Saffi. Una volta conclusa questa prima fase, da giovedì gli operai si sposteranno in via Baroncini. Anche in questo secondo settore la strada rimarrà preclusa al traffico e alla sosta con le medesime modalità orarie previste per l’intervento precedente. La segnaletica stradale, posizionata in prossimità dei tratti oggetto di manutenzione, indicherà tempestivamente le deviazioni e le modifiche alla viabilità ordinaria. Compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, l’Amministrazione garantirà ai residenti la possibilità di percorrere i tratti utili per raggiungere le proprie abitazioni. Si ricorda infine che, in caso di condizioni meteorologiche avverse, il calendario degli interventi potrebbe subire variazioni che verranno puntualmente comunicate alla cittadinanza.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui