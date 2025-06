Faenza, lavori alla stazione: biciclette da rimuovere entro il 23 giugno

Proseguono i lavori di rigenerazione urbana nell’area attorno alla stazione ferroviaria di Faenza.

Dopo il completamento dei sottoservizi nel piazzale della stazione ferroviaria e l’asfaltatura nell’area della nuova stazione delle autocorriere (area ex scalo merci) si passerà ora alla realizzazione dei sottofondi e del nuovo manto stradale in tutto il piazzale Cesare Battisti.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e senza ostacoli, è necessario liberare completamente l’area da tutti gli elementi che possono intralciare il cantiere, comprese le biciclette e le vecchie rastrelliere, che saranno rimosse e successivamente sostituite con nuove strutture.

I lavori partiranno partiranno martedì 24 giugno. Conseguentemente, a partire dalla suddetta data la piazza sarà interdetta alla sosta e al transito veicolare per tutta la durata delle lavorazioni.

A partire dalle ore 7.00 di lunedì 23 giugno sarà in vigore il divieto di sosta per tutte le biciclette nelle aree interessate dagli interventi, come indicato nei cartelli informativi che sono già stati posizionati nella zona e nella planimetria allegata. Le biciclette lasciate, nonostante gli avvisi, verranno rimosse in maniera coattiva.

Per agevolare chi utilizza abitualmente la bicicletta per raggiungere il piazzale della stazione, sono state individuate due aree temporanee ai lati di viale Baccarini, dove saranno collocate temporaneamente alcune rastrelliere. Le biciclette rimosse verranno depositate presso il magazzino “Oggetti Rinvenuti” dell’Unione Romagna Faentina, in via Chiarini 38 a Faenza.