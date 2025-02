Il primo intervento, che sarà realizzato da Hera a partire da lunedì 3 marzo , riguarderà il potenziamento della rete fognaria, nel tratto compreso tra il piazzale dello scalo merci e via Roma. Durante questa fase dei lavori, prevista indicativamente fino alla terza settimana di marzo, saranno temporaneamente interdetti alcuni stalli della sosta nella porzione di parcheggio adiacente all’area dello scalo merci. L’avanzamento del cantiere proseguirà con un ritmo di circa 30 metri a settimana partendo dallo scalo merci verso via Roma. Salvo condizioni meteo avverse o imprevisti tecnici, questa fase si concluderà nei tempi previsti.

Prosegue il progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria di Faenza , intervento strategico per migliorare la mobilità urbana e la qualità della vita cittadina. Dopo il completamento dei lavori all’interno dell’area dello scalo merci, si entra ora nella fase finale con una serie di interventi che interesseranno direttamente la viabilità, cosa che comporta alcune modifiche alla circolazione e in particolare alla sosta.

Da lunedì 3 a venerdì 21 marzo (o comunque fino a termine lavori) viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli parcheggiati nell’area riportata nell’immagine in allegato; il divieto non interessa i due stalli riservati ai veicoli che espongono il contrassegno disabili. La segnaletica relativa alle zone di divieto di sosta con rimozione verrà posizionata nella giornata di oggi, giovedì 27 febbraio. Eventuali modifiche al cronoprogramma verranno segnalate anticipatamente.