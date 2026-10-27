Faenza, la tabaccheria di Piazza della Libertà diventa Bottega Storica

Nella giornata di oggi martedì 27 ottobre la Tabaccheria di Piazza della Libertà 8/C a Faenza è diventata ufficialmente “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”. I titolari hanno ricevuto la visita del sindaco Massimo Isola per la cerimonia di affissione della targa.

La tabaccheria n. 3 vanta una storia di ben 107 anni di attività ininterrotta. Per 42 anni (1919 -1961) è stata gestita dalla famiglia Baschetti. Per i successivi 64 anni (1961 - 2025) è stata invece gestita dalla famiglia Baldini Babini. Vittorio, Anna Maria e Maria Luisa, hanno lavorato con grande dedizione, così la bottega è diventata un punto di riferimento per moltissimi faentini.

La consegna della targa Bottega Storica a Giulia Teta e al marito Mario Macellaro è stata effettuata nella giornata di oggi dal sindaco Isola, dal presidente Confcommercio Ascom Faenza Sergio Scipi e dal direttore Francesco Carugati. Alla consegna ha partecipato anche la famiglia Baschetti, proprietaria dell’immobile e rappresentata da Maria Giovanna Baschetti.