Sabato, alle 11, al Cinema Sarti sarà presentato il libro “Team Selene” di Letizia Mammini, dedicato alla scuderia faentina che, negli anni Sessanta, contribuì a gettare le basi di quella tradizione motoristica da cui sarebbe poi nato il Minardi Team.

Il volume, con prefazione e postfazione del giornalista e scrittore Leo Turrini, ripercorre le vicende di un gruppo di giovani amici del Borgo Durbecco che, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, trasformarono la loro passione per la meccanica e la velocità in un’autentica avventura sportiva. Dalle prime esperienze nel motocross e nelle gare di go-kart fino alla costruzione delle monoposto di Formula 850, il libro ricostruisce, attraverso testimonianze, ricordi e un ricco patrimonio fotografico, la nascita e l’evoluzione del Team Selene, protagonista delle competizioni automobilistiche italiane su circuiti come Monza e Vallelunga.

Al centro del racconto ci sono le persone, le loro competenze e le lunghe notti trascorse nell’officina di via Galvani, dove le vetture venivano progettate e costruite con risorse limitate, ma con una straordinaria capacità inventiva. Un’esperienza collettiva che intreccia la storia dello sport con quella dell’artigianato, dell’amicizia e dell’imprenditorialità faentina, fino al collegamento con la Scuderia del Passatore e con il percorso che avrebbe portato Gian Carlo Minardi alla Formula 1.

«La passione per i motori è uno dei grandi temi identitari del nostro territorio, capace di declinarsi in economia senza perdere le sue forti connotazioni sociali e culturali, unendo il saper fare artigianale alla capacità di fare impresa e guardare al futuro – dice il sindaco Massimo Isola –. Raccontare la storia del Team Selene significa celebrare le radici profonde di questo patrimonio collettivo: un’avventura nata dall’ingegno di giovani faentini che, partendo da un’officina cittadina, hanno preparato il terreno alla straordinaria esperienza di Gian Carlo Minardi, capace di portare il nome di Faenza dai circuiti nazionali fino ai vertici della Formula 1. Una rotta fondamentale che ancora oggi sostiene lo sviluppo del nostro tessuto produttivo e il lavoro delle tante realtà imprenditoriali del territorio impegnate nei materiali compositi utilizzati ai massimi livelli internazionali, rafforzando il ruolo e la proiezione della città nella Motor Valley».

«Questo appuntamento – sottolinea il vicesindaco Andrea Fabbri – rappresenta una tappa preziosa nel percorso avviato di recente al Mic con il lancio del brand “Fa - Faenza land of motorsport passion”. La vicenda umana e tecnica del Team Selene incarna perfettamente lo spirito con cui vogliamo raccontare la nostra città al mondo dei motori: una tradizione fatta di competenza meccanica, sperimentazione e passione autentica che oggi diventa un asset strategico per rafforzare il ruolo e la riconoscibilità di Faenza nel panorama motoristico. L’iniziativa si pone infatti in piena continuità con la presentazione del brand, mettendo in luce un aspetto sorprendente: guardando ai protagonisti di questa vicenda, emerge chiaramente come il mondo della ceramica e quello dei motori siano stati profondamente intrecciati fin dalle loro origini, quasi fossero due facce della stessa identità faentina. La Selene rappresenta l’inizio pionieristico di un gruppo di appassionati, un percorso partito da quelle prime officine e arrivato, passando per l’esperienza del Team Minardi, oggi al team Visa Cash App Racing Bulls, che partecipa al campionato mondiale di Formula 1 portando risultati importanti e motivo di grande orgoglio per la nostra città».

Alla presentazione interverranno Leo Turrini, giornalista, scrittore e opinionista, autore della prefazione e della postfazione del volume; Letizia Mammini, autrice del libro; Gian Carlo Minardi, figura di riferimento dell’automobilismo faentino e internazionale; e Davide Servadei, della Bottega Ceramica Gatti 1928, figlio di Dante Servadei, uno dei fondatori del Team Selene. A moderare l’incontro sarà Boris Casadio, giornalista faentino e storico speaker del circuito di Misano.

Da stasera una vettura originale del Team Selene sarà esposta negli spazi del bar Adesso, in piazza del Popolo 1. Durante la presentazione di sabato la monoposto sarà invece visibile nel chiostro della Casa del Popolo (via Castellani) con accesso diretto dal cinema. L’iniziativa rappresenterà inoltre un’occasione per promuovere “Fa - Faenza land of motorsport passion”, il nuovo brand che punta a rafforzare la riconoscibilità di Faenza come città del motorsport, valorizzandone la storia, i protagonisti e il patrimonio di competenze sviluppato nel settore.

Alla presentazione di sabato l’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione all’indirizzo email businessdevelopment@imolafaenza.it. M.S.