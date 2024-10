Faenza, la Stella di Bronzo del Coni assegnata a Francesco Fabbri

Il riconoscimento della Stella di Bronzo del Coni è stato consegnato al presidente del Tiro a Segno Nazionale di Faenza, Francesco Fabbri.

La “Stella” premia chi si è particolarmente distinto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano. In questo caso è stato particolarmente apprezzato da Fabbri, che gestisce l’impianto faentino, per ben tre volte sommerso dall’alluvione in modo devastante e che con grandi difficoltà sta cercando di riemergere. Una settimana fa ha riaperto uno dei poligoni, quello riservato ai tiri istituzionali, per le forze dell’ordine e porti d’armi e licenze. Per l’attività sportiva occorrerà attendere ancora. Restano ancora da ripristinare due linee di tiro, con fucile da 50 metri, e con pistole da 10 metri, la palestra, la sala soci, il magazzino, la recinzione, il cortile, gli scarichi.

Il Tiro a segno nazionale è l’impianto sportivo più antico della città, tutelato dalla Soprintendenza ai beni architettonici, ma il punto in cui sorge lo rende particolarmente vulnerabile, finito sommerso due volte nel 2023, la prima sotto 1,50 metri e la seconda sotto 5 metri di acqua e detriti, mentre lo scorso settembre ne è arrivata ancora oltre 1 metro.

«Questo riconoscimento è una grande soddisfazione – ha detto Fabbri – ma in un momento di enorme difficoltà». Fabbri dal 2002 al 2016 è stato consigliere dell’Associazione sportiva disabili di Faenza con l’incarico di tecnico di tiro a segno. Dal 2016 ricopre la carica di presidente della sezione del Tiro a Segno di via San Martino. In passato ha fatto parte del direttivo dell’Unvs (Unione nazionale veterani sportivi) e dal 2016 è anche segretario nazionale e tesoriere della Cnda (Consociazione nazionale degli archibugieri) e responsabile della rivista ale “Avancarica magazine”. Tra i riconoscimenti ricevuti vi è poi il diploma al merito sportivo del Comune di Faenza, il premio del Coni “Una vita per lo sport”, il Leon d’Oro del circolo i Fiori e il premio “Fair Play alla carriera” del Panathlon Club di Faenza nel 2023. F.D.