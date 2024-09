Faenza, la sera si alza la puzza di fogna: La rete è ancora provvisoria”

«Da alcune settimane nei quartieri della Filanda, Borgotto e limitrofi (soprattutto verso sera) c’è un odore sgradevole molto forte di fogna». Lo segnalano i residenti e l’associazione ambientalista Faenza Eco-logica che ha definito Faenza “una Fogna Valley” ironizzando sulla tanto propagandata “Motor Valley”.

«Abbiamo segnalato il problema ad Arpae e sulla piattaforma Comunichiamo dell’Unione della Romagna Faentina Servizio Ambiente - afferma Faenza Eco-logica -. Quest’ultima ci ha risposto e il problema sembra essere legato al depuratore Formellino, danneggiato nell’alluvione, che dopo un anno e mezzo non è ancora stato ripristinato adeguatamente». L’associazione solleva quindi dubbi sul fatto che «si stia lasciando andare inquinamento nel fiume Lamone, usufruendo di una deroga in seguito all’alluvione, quindi batteri, sostanze patogene oltre alla puzza che si respira». Teme perciò «rischi per la salute». Su “Comunichiamo” si legge che «il gestore della rete, del depuratore e degli impianti annessi ha rilevato alcuni scarichi anomali in ingresso al depuratore e ha messo in atto misure per la gestione delle anomalie». Si precisa inoltre che «l’assetto fognario depurativo di Faenza è in funzione provvisoria e sono in corso interventi per il ripristino dell’esercizio ottimale». Il sistema usufruisce di particolari deroghe totali ai sensi di legge (Decreto 1 giugno 2023) e come comunicato da Hera solo alcuni impianti sono tornati all’esercizio ottimale. Permangono pertanto anomalie al depuratore di Formellino e al sollevatore Bambole per i quali sono in corso interventi di manutenzione e completamento delle opere che dovranno risolvere criticità e disservizi. «In attesa della conclusione degli interventi in particolari condizioni, possono verificarsi fenomeni circoscritti come quelli segnalati». La risposta informa però che «è ancora in corso la conferenza dei servizi per la valutazione degli interventi da realizzare da parte di Hera , relativi all’istanza di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico del depuratore». Insomma la preoccupazione è che mentre si fanno valutazioni si possano creare condizioni perlomeno spiacevoli, se non rischiose come ipotizza Faenza Eco-logica. F.D.