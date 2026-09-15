Faenza, la scuola Minardi inaugura nuovi spazi, open day e via alle iscrizioni

La scuola comunale d’arte “Tommaso Minardi” torna ad aprire le sue porte alla città con una novità importante: la restituzione alla comunità di nuovi spazi funzionali, recuperati grazie a un intervento di riqualificazione all’interno dello storico edificio che ospita l’istituzione. L’occasione per scoprirli sarà offerta dall’open day di domani, nella sede di via Ughi 3. La giornata sarà dedicata alla presentazione della nuova proposta formativa, con momenti di prova per le diverse fasce d’età, in vista dell’avvio dei corsi regolari, lunedì 12 ottobre.

Fondata nel 1797 grazie all’impulso dell’artista Felice Giani, la Minardi è la prima scuola d’arte della città e oggi, insieme alla Scuola comunale di musica “Giuseppe Sarti”, è parte di un sistema integrato che riunisce arti visive e musica dando vita a una vera e propria cittadella della cultura e della formazione artistica.

Per i più piccoli, i corsi collettivi sono pensati come veri laboratori di fantasia dove imparare giocando attraverso il colore, la manipolazione dell’argilla e materiali di ogni tipo. Per i ragazzi l’offerta spazia dal disegno alla pittura fino al fumetto, studiando il segno con matite e inchiostri, lavorando il colore e imparando a leggere la realtà visiva. La proposta rivolta agli adulti, suddivisa tra disegno e pittura, è pensata per cominciare da zero o coltivare una passione già acquisita, studiando osservazione, linea, composizione, chiaroscuro, volumi e teoria del colore con tecniche che vanno dalle matite e gli inchiostri fino alla pittura a olio.

Tra le novità principali dei corsi annuali al via ad ottobre si segnala la proposta di Disegno e benessere per over 65, mentre nel periodo compreso tra gennaio e maggio prenderanno il via i nuovi moduli dedicati a Scenografia (per bambini e adulti), Fotografia applicata ai social media e Decorazione ceramica. Accanto ai corsi trovano spazio attività di sperimentazione e uscite didattiche sul territorioe. Ogni studente, dai più piccoli agli adulti, avrà infine l’opportunità di esporre le proprie creazioni nell’ambito delle mostre organizzate dalla Scuola.

In occasione dell’open day di domani, sarà possibile partecipare ai momenti di prova dedicati alle diverse fasce d’età. Dalle 17 alle 18 saranno presentati i corsi di Disegno, pittura e arti plastiche, Disegno e creatività e Multidisciplinare, rivolti ai bambini dalla prima alla quinta elementare, con Antonella Bassenghi, Anna Lisa “Piki” Quarneti ed Emiliano Mariani. Dalle 18.15 alle 19.15 sarà la volta dei corsi di Disegno e pittura e Fumetto e illustrazione, rivolti ai ragazzi dalla prima media alla quinta superiore, con Emiliano Mariani e Mirco Denicolò. Infine, dalle 19.30 alle 21, saranno presentati i corsi per adulti di Disegno, Pittura e Disegno e benessere over 65, con Raffaella Di Vaio e Filippo Maestroni. Per informazioni sui corsi e sulle iscrizioni: www.scuolaminardi.it, 0546 21186.