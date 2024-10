E’ deceduta suor Rosa Serafina Del Toro, delle suore del Santissimo Sacramento di Fognano. Negli ultimi anni risiedeva presso la Casa del Clero di Faenza. La santa messa esequiale sarà celebrata sabato alle 9,30 nella chiesa di Sant’Agostino in Faenza. Il rosario sarà recitato stasera, alle 20 alla Casa del Clero.

Nasce in Abruzzo nel 1936 ai piedi del Gran Sasso in una modesta famiglia. Nel 1939 tutta la famiglia si trasferisce in Libia insieme a molti altri italiani. Dopo diverse prove e peripezie nel 1951 la famiglia comincia a spostarsi di nuovo. Parte in nave con poche cose, compiendo lo stesso viaggio che fanno in tanti oggi dall’Africa verso l’Italia. Sbarca a Siracusa e si trova a risiedere per un anno a L’Aquila nel campo profughi. Successivamente si sposta n Romagna dove si era rifugiato un fratello fuggito dalla colonia fascista. Poi nel ‘57 entra nel Collegio Emiliani presso le suore domenicane del Santissimo Sacramento di Fognano. Per un certo periodo si è occupata di animare la casa di preghiera di Angognano nei pressi di Brisighella. Diventa insegnante di canto e dirige diversi cori. . Lavora come insegnante di scuola materna per 21 anni prima a Fognano e poi a Brisighella, mostrando molto amore per i bambini e intelligenza pedagogica.